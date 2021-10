Gestul unui hoț din Italia a impresionat toată țara. A furat de foame, dar a doua zi a lăsat 10 euro și un bilet Un italian care a furat croissante de la o cafenea s-a a doua zi și a lasat un bilet in care iși cerea scuze, alaturi de o bancnota de 10 euro, contravaloarea produselor de patiserie pe care le-a luat. Tava cu croissante a fost lasata de furnizor in fața localului din centrul orașului Pistoia, chiar inainte de deschidere, la 5:30. La scurt timp, produsele de patiserie au disparut. Inițial, proprietarii cafenelei au crezut ca furnizorul a uitat sa le livreze, insa in cele din urma sau lamurit ca au fost furate. Au avut parte insa de o surpriza a doua zi, cand au gasit un bilet nesemnat și o bancnota… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Italianul a furat mai multe croissante de la o patiserie din orașul Pistoia, atunci cand, infometat fiind, a vazut ca o tava cu produse fusese lasata de furnizor in fața localului. A doua zi, insa, el le-a lasat proprietarilor un mesaj prin care le cerea scuze și o bancnota de 10 euro, relateaza publicația…

