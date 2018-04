Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a explicat ca a facut acest gest pentru a le demonstra sefilor de spital ca in cazul unui incediu real, masinile pompierilor nu ar fi avut cum sa intervina. "Va dau un exemplu, de unde poate sa porneasca o catastrofa. Intr-un spital din tara, am intrat in curte si am gasit ca nu…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a povestit, duminica, la News Magazine la Antena3, de ce a apelat numarul de urgenta 112 si a anuntat ca a izbucnit un incendiu la un spital din Romania, cu toate ca nu era cazul. Va dau un exemplu, de unde poate sa porneasca o catastrofa.…

