Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea de pietoni de la intersectia strazii Dezrobirii cu strada Eduard Caudella va fi prevazuta cu scuar. Potrivit unui comunicat al primariei Constanta, in urma sesizarilor venite din partea locuitorilor din zona, administratia publica locala a luat hotararea ca prin Confort Urban sa amenajeze un…

- Miercuri, 10 iulie 2024, in jurul orei 08.00, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia, in zona intersecției cu strada Lalelelor, un barbat de 72 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism a surprins și accidentat doua tinere de 16 și 24 de ani, care traversau strada, pe trecerea de pietoni.…

- Jude Bellingham (21 de ani) a salvat Anglia de la eliminarea la EURO 2024, marcand un gol spectaculos din foarfeca in prelungirile meciului cu Slovacia (1-1, 2-1). Dar bucuria victoriei a fost umbrita de un gest obscen al fotbalistului, indreptat spre banca Slovaciei.

- Un card de rațuște, condus de rața-mama, a fost surprins in traficul clujean, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989. Șoferii au oprit, pentru a permite rațuștelor sa traverseze strada și apoi sa ajunga la canalul Morii. Astfel de incidente au fost surprinse și la Turda, un castor fiind fotografiat chiar in…

- Dinamo a anunțat punerea in vanzare a abonamentelor pentru sezonul viitor. Abonații din sezonul precedent vor avea prioritate la reinnoirea acestora, in timp ce restul suporterilor iși pot face abonamente incepand cu 27 iunie. Cei care vor alege sa se aboneze la partidele „cainilor” vor primi și un…

- Dupa ce a asfaltat o strada din Timișoara, SDM i-a lasat pe pietoni fara zebra. Dupa ce a reasfaltat o strada din zona de nord a Timișoarei, Societatea Drumuri Municipale, careia i-a fost incredințata lucrarea, și-a strans lucrurile și a plecat, fara sa-i pese ca nu a trasat marcajele pietonale existente…

- Un accident rutier a avut loc duminica la Turda pe strada Panait Cerna. Un conducator auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a rupt țeava de gaz de pe strada. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale potrivit informațiilor noastre dar la fața locului s-au deplasat și pompierii…