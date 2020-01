Stiri pe aceeasi tema

- Kobe Bryant si scriitorul brazilian Paulo Coelho au lucrat impreuna la o carte pentru copii, insa autorul "Alchimistului" a spus ca a sters draftul dupa moartea lui Bryant, duminica, la varsta de 41 de ani, potrivit The Hollywood Reporter.

- Kobe Bryant era implicat in multe proiecte sociale, pe langa multitudinea de afaceri in care investise, fiind cunoscut ca unul din cei mai mari sustinatori ai copiilor fara posibilitati, pe care facea tot posibilul sa-i ajute sa isi schimbe viata in bine, prin sport si nu numai. In vara anului…

- Diego Armando Maradona, fostul idol al fotbalului argentinian, a deplans moartea starului baschetului american Kobe Bryant intr-un accident de elicopter, informeaza agentia spaniola EFE. "Se duc toti cei buni. Regret, de asemenea, moartea fiicei sale si a echipajului elicopterului. Ne…

- Capitanul echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea fostului mare baschetbalist Kobe Bryant, declarandu-se profund intristat de veste."Am ramas fara cuvinte... Gandurile mele se indreapta catre familia lui Kobe și catre prietenii lui. A fost o placere…

- Un barbat de 63 de ani din Germania a avut o surpriza placuta, cand un trecator i-a inapoiat rucsacul plin de cadouri si cu suma de 16.000 de euro, pe care il uitase sub un copac, relateaza AFP, citeaza Agerpres.

- Vestea trista ca Leo Iorga a murit a lasat multa durere in sufletul familiei, prietenilor, dar și tuturor persoanelor din showbiz care l-au cunoscut pe artist. Dan Negru este profund afectat de dispariția artistului și a ținut sa transmita un mesaj public.