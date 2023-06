Stiri pe aceeasi tema

- Jack Grealish a transmis un mesaj superb pentru Pep Guardiola, dupa ce Manchester City a invins-o pe Inter cu scorul de 1-0, in finala UEFA Champions League. Mijlocasul englez al „cetatenilor” i-a multumit managerului catalan pentru faptul ca a avut incredere in el. Manchester City a castigat pentru…

- Manchester City a invins-o pe Inter in finala Champions League, 1-0 grație golului inscris de Rodri, și a cucerit astfel primul astfel de trofeu in istoria clubului. Imediat dupa ultimul fluier, elevii lui Pep Guardiola s-au descatușat. Destul de crispați in multe momente ale jocului, in special in…

- Finala UEFA Champions League va fi gazduita de Stadionul Olimpic „Ataturk" din Istanbul – sambata, 10 iunie, de la ora 22:00, arena in care echipa italiana Inter Milano va intalni formatia britanica Manchester City. Mijlocasul spaniol Sergi Busquets, de la FC Barcelona, l-a avertizat pe antrenorul Pep…

- Pep Guardiola și baieții lui sunt gata sa dea totul pentru primul trofeu UEFA Champions League din istoria clubului. Manchester City o va infrunta pe Inter Milano in ultimul act al Ligii Campionilor, sambata 10 iunie 2023. De la ora 22:00, Guardiola și In

- Pep Guardiola, managerul celor de la Manchester City, spune ca vrea ca echipa sa sa se relaxeze mental inainte de marea finala de Liga Campionilor, cu Inter Milano. Spaniolul in varsta de 52 de ani, dublu caștigator de Champions League cu Barcelona, spune ca cea mai buna abordare inaintea finalei de…

- Weekendul incoronarii nu a dus lipsa de momente spectaculoase. Fiecare pas al Familiei Regale a fost urmarit și analizat. Camerele de filmat au surprins un moment inedit, o greșeala de protocol facuta de fiica lui Kate Middleton. Ce gest a facut Camilla cand Printesa Charlotte a uitat sa faca reverenta…

- Scene incarcate de emoții puternice la Londra, unde are loc o ceremonie istorica, marcandu-se astfel inceputul unul nou capitol al monarhiei britanice. Gestul facut de Camilla in timpul incoronarii nu a trecut neobservat. Momentul a fost surprins de camerele de filmat din interiorul Westminster Abbey.…

- Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la CS Universitatea Craiova, a plecat din loja imediat dupa penalty-ul irosit de Andrei Ivan in eșecul cu FSCB, scor 1-2. Andrei Ivan s-a facut de ras in minutul 83 al derby-ului de pe „Ion Oblemenco”. A alunecat, a lovit prost mingea și a trimis mult pe langa poarta…