Gestul șocant al unui student, supărat că a luat nota 4: I-a dat foc profesorului, chiar în incinta facultății Un incident cutremurator a avut loc astazi in incinta unei universitați din municipiul Constanța, unde un profesor a cazut victima unui atac spontan al unui student, care de suparare ca nu a primit nota dorita a decis sa-i dea foc profesorului la picior. Autoritațile au fost alertate in jurul orei 12:30 in legatura cu acest […] The post Gestul șocant al unui student, suparat ca a luat nota 4: I-a dat foc profesorului, chiar in incinta facultații appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un student din Constanța a recurs la un gest halucinant, dupa ce profesorul sau i-a dat o nota mai mica decat ar fi sperat. Baiatul și-a ieșit din minți și i-a dat foc. In urma cu puțin timp a fost reținut, dar se pare ca situația in care se afla nu l-a impresionat, caci i-a injurat pe jurnaliști și…

- La data de 27 iunie a.c., in jurul orei 12.30, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Coonstanța – Secția 1 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul ca, in incinta unei universitați din municipiul Constanța, ar fi avut loc un incident intre un cadru didactic și un student.Polițiștii deplasați…

- Un cetațean ucrainean a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de trafic de influența. Conform procurorilor DNA, acesta ar fi fost prins in flagrant in timp ce oferea unei persoane 20.000 de dolari, in schimbul unei intervenții pe langa mai mulți vameși. Procurorii DNA Constanța au dispus punerea…

- Șoferii care nu poarta ochelari sau lentile de contact, deși sunt obligați sa o faca, vor fi amendați. Mulți conducatori auto ignora aceasta cerința. Șoferii cu probleme de vedere sunt obligați sa poarte ochelari sau lentile de contact atunci cand conduc. Nerespectarea acestei reguli poate atrage amenzi.…

- Marius Gabriel Paun, student in anul IV la Facultatea de Drept si Stiinte Administrative FDSA a Universitatii Ovidius din Constanta UOC , este castigatorul concursului de lucrari stiintifice din cadrul celei de a 25 a editii a Congresului international al executorilor judecatoresti, organizat de Uniunea…

- Un student la Medicina si logodnica sa a trecut prin clipe groaznice din cauza unui sofer care se ocupa de transport alternatic, prin platforma Bolt. Acesta a comandat o cursa de la Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare, avand ca destinatie clinica OCH, din Ovidiu, iar la un moment dat soferul a…

- Studenți ai Facultații de Psihologie din cadrul Universitații “Ovidius” din Constanța iși vor face in aceasta luna stagiul de practica prin discuții cu copiii din școlile constanțene despre problemele generate de violența și de bullying, scrie G4Media. Astfel, in perioada urmatoare, studenții vor lua…

- Un incendiu puternic a izbucnit in seara aceasta in Centrul Vechi al Bucureștiului, afectand acoperișul unei cladiri de pe strada Șelari. Potrivit informațiilor furnizate de ISU București-Ilfov, focarul incendiului s-a manifestat la nivelul podului și acoperișului și a implicat o suprafața de aproximativ…