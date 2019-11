Stiri pe aceeasi tema

- Durere imensa pentru prietenii și familia fetei de 16 ani, gasita moarta in camera. Mama ei, cea care i-a și gasit trupul neinsuflețit, iși striga acum durerea cum poate. Femeia a postat un mesaj dureros, pe rețelele de socializare.

- Moartea Anei Maria Paduraru, o braileanca de doar 19 ani, a revoltat o tara intreaga si a lasat o familie in durere si regrete. Totul, din cauza unei erori medicale. La o saptamana de la moartea tinerei, tatal ei isi plange pierderea si a facut un gest sfasietor!

- Rudele și prietenii Anei Maria sunt revoltați și vor cu tot dinadinsul sa ii faca dreptate tinerei mamici, care s-a stins din viața din cauza unei erori medicale. Peste 30 de persoane s-au adunat in fața Spitalului Județean de Urgența pentru a protesta.

- Un fan al lui Everton, Aled Griffith, a povestit pe Reddit o intamplare legata de mama sa, care a murit de curand de cancer, și fotbalistul lui Everton Morgan Schneiderlin, 29 de ani. Iata mesajul acestuia: „Saptamana asta a fost inmormantarea mamei. A murit dupa o lunga lupta cu cancerul. Ne vom aminti…

- Eugenia era contabila. Chiar și cand era acasa, era nedesparțita de telefonul mobil. Din nefericire, acest obicei i-a adus sfarșitul! A fost gasita, fara suflare, chiar de mama sa. Ce se pațise tanara.

- Durere fara margini in familia lui Bogdan Seitan, artistul care s-a stins din viata la varsta de 31 de ani. Mama lui este sfasiata si, cu greu, si-a gasit cuvintele si a scris un mesaj pe retelele de socializare.

- O tanara in varsta de 23 de ani, a murit la Paris in luna aprilie, chiar inainte sa fie ceruta in casatorie de iubitul ei, cel alaturi de care se afla in vacanta in Franta. Acum, dupa aproape cinci luni de la tragedie, Andrei s-a intors in locul unde și-a pierdut iubita.

- Veste ca Razvan de la Oradea a murit la doar 35 de ani a venit ca un traznet. Manelistul s-a stins din viața in urma a patru stopuri cardio respiratorii, dupa ce in urma cu cateva zile se externase pe proprie raspundere din spital.