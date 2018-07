Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul prietenului meu tocmai a terminat un doctorat stralucit la una dintre cele mai faimoase universitati din lume. Si nu in finante sau in management, ci in tehnologii de varf, in una dintre ramurile stiintei cu cel mai solid si mai spectaculos viitor in fata. Poate sa-si aleaga orice tara ar vrea…

- Dupa ce anul trecut nu a obținut o medie de minimum șase la examenul de bacalaureat, Fulgy nu s-a prezentat la prima sesiune de la BAC 2018. Apropiații fiului Clejanilor nu vad cu ochi buni decizia tanarului. Va reamintim ca la examenul de bacalaureat 2017, baiatul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani…

- Adrian Mutu, antrenorul principal al ilfovenilor a declarat dupa victoria la limita pe care elevii sai au obținut-o in manșa tur a barajului pentru menținerea in prima liga, scor 1-0 (0-0) cu Chindia Targoviște ca succesul echipei sale este una meritat și elevii sai merita sa ramana in prima liga. „Suntem…

- Simona Halep l-a depașit pe Adrian Mutu in topul caștigurilor obținute in cariera de sportiv. Ea se apropie pe primul loc in acest clasament neoficial. Tenismena a caștigat pana acum 24,5 milioane de dolari doar din tenis. La aceasta suma se adauga 1,4 milioane de dolari pentru accederea in finala Roland…

- Șoferul unei curse preorașenești RATB a starnit indignarea marți, pentru felul in care a condus autobuzul companiei de transport public. Conducatorul auto a fost fotografiat de calatori vorbind la telefon, fara nici o alta grija! In imaginile trimise pe binecunoscuta adresa [email protected] se poate observa…

- Raed Arafat a sunat la 112 ca sa anunțe un incendiu la spital cu toate ca, in realitate, nu era nicio urgența. Secretatul de stat in Ministerul de Interne ar fi putut fi amendat pentru alarma falsa, insa managerul unitații medicale a fost cel sancționat. Secretarul de stat a vrut sa dea un exemplu de…