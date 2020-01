Gestul său i-a lăsat MASCĂ pe oamenii legii: un bărbat s-a SINUCIS după ce a supraviețuit unui accident Un prahovean de 50 de ani, care a scapat nevatamat dupa ce s-a rasturnat cu mașina intr-o rapa, a fost gasit mort sub un pod CFR din apropiere, primele indicii fiind ca s-a sinucis. Polițiștii au deschis un doar penal și fac cercetari, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Poliției Prahova, alerta a fost data marți noaptea, dupa ce o mașina s-a rasturnat intr-o rapa, pe DJ101 P, intre localitațile Magureni și Bobolia. Surse judiciare au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca atunci cand au ajuns la locul accidentului oamenii legii nu au gasit nicio persoana, iar mașina era… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

