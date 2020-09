Gestul revoltător al unui polițist din Hunedoara. „A dat cu spray. Fata avea ochii roşii, tuşea, se sufoca” O invitație la gratar s-a terminat prost pentru o familie din Hunedoara, inclusiv pentru fetița lor de cinci ani. Familia a fost invitata la un gratar de catre un vecin de bloc. Un alt vecin, deranjat ca gazda ridica un gard in spatele blocului, a sunat la poliție. Unul dintre polițiști a facut un gest […] The post Gestul revoltator al unui polițist din Hunedoara. „A dat cu spray. Fata avea ochii rosii, tusea, se sufoca” appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Politistii au tabarat pe un barbat de 63 de ani, care faceau un gratar in spatele blocului, impreuna cu o familie cu un copil de cinci ani, iar unul dintre oamenii legii a facut un gest incalificabil.

- Un polițist din Hunedoara este cercetat de procurori și anchetat de superiori pentru ca a folosit un spray lacrimogen. El și alți colegi au incercat sa opreasca o petrecere organizata in aer liber, intr-un cartier din oraș. Scandalul a avut loc miercuri seara, relateaza Mediafax.Polițiștii…

