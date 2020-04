Stiri pe aceeasi tema

- LOTO 6 din 49, 5 aprilie 2020. Loteria Romana S.A. anunța ca, incepand din data de 18.03.2020, este suspendata temporar activitatea de comercializare a produselor loteristice, loz, loto, videoloterie și pariuri mutuale, pana la o data ce va fi comunicata ulterior. Și plata caștigurilor a fost...

- Cercetatori din Olanda au descoperit o legatura intre numarul redus de decese din unele țari și un vaccin facut populației din primii ani de viața. Romania are vaccinul in schema obligatorie de zeci de ani!

- Josep Maria Bartomeu (57 de ani), președintele Barcelonei, s-a intalnit cu Messi și celelalte vedete ale clubului catalan pentru a le propune micșorarea salariilor, in plina criza de coronavirus. Conform presei spaniole, la inceputul acestei saptamani, oficialii clubului catalan erau in cautarea unor…

- Un specialist din China pune la zid masurile luate de Italia in lupta cu coronavirusul. Acesta susține ca in Milano, orașul cel mai puternic lovit de COVID-19, exista o politica de izolare foarte slaba. ”Acum descopar multe dintre probleme. Tocmai am ajuns din Cordoba, dar am descoperit aici in Milano,…

- "Suntem obosiți, suntem puțini in spitale și pe teren. Mergem acasa la oameni ca soldații pe front", sunt doar cateva dintre vorbele dureroase spuse la unison de medicii din Italia, aflați intr-o continua lupta cu moartea, zi de zi, pentru a stopa pandemia de coronavirus.

- Lora și Ionuț Ghenu formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul autohton. Aflați in plina pandemie de coronavirus, cei doi indragostiți incearca sa nu intre in panica din cauza virusului ucigaș din China și sa iși pastreze optimismul.

- Tara este aproape inchisa, dar francezii au inceput totusi sa voteze, duminica dimineata, in primul tur al alegerilor municipale, cu o miza eclipsata de epidemia de coronavirus, relateaza AFP.Sambata seara, cu cateva ore inainte de deschiderea birourilor de vot, prim-ministrul Edouard Philippe…

- Papa Francisc, care și-a anulat toate aparițiile publice la Vatican, a sfatuit preoții sa mearga sa intalneasca oamenii infectați de coronavirus, in plina pandemie, in contextul in care Covid-19 a provocat peste 4.000 de decese la nivel mondial.