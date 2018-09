Stiri pe aceeasi tema

- Un student canadian a facut un gest disperat pentru a gasi o tanara pe care o cunoscuse cu o seara inainte și care ii dezvaluise doar ca o cheama „Nicole". Deznodamantul a fost unul neașteptat.

- Pentru a gasi o tanara cunoscuta cu o seara inainte, care ii dezvaluise doar ca o cheama "Nicole", un student canadian a trimis e-mailuri la 246 de persoane cu acelasi prenume de la Universitatea din...

- Cunoscuta cantareața Ariana Grande i-a adus un omagiu fostului ei iubit, rapperul Mac Miller, gasit mort in urma unei supradoze de droguri. Vezi galeria foto + 4 + 4 Cantareața a postat pe Instagram (unde este urmarita de 127 de milioane de utilizatori) o fotografie alb-negru cu Mac Miller, care statea…

- Cristina Pucean a primit critici dure! Cunoscuta dansatoare a reusit sa starneasca revolta pe internet in timp ce se filma live, in masina. Totul a fost normal pana cand a aratat-o pe fiica unei prietene de-ale ei, apoi blondina si-a aprins in tigara.

- Doliu în TVR, o cunoscuta realitatoare si prezentatoare a murit. Este vorba despre Carmen State, realizatoarea si prezentatoarea a numeroase emisiuni pentru comunitarea roma si cunoscuta pentru implicarea sa in proiectele Departamentului de Emisiuni pentru Minoritati al TVR.

- Este una dintre figurile emblematice ale modei romanesti, despre care s-a scris decenii intregi, insa putini sunt cei care cunosc povestea care se afla in spatele omului de succes Zina Dumitrescu. Cunoscuta creatoare de moda, pe numele ei real Zenobia Bogos, se afla in prezent internata chiar de catre…

- Nu doar politicienii și procurorii au devenit vedete TV, ci și protestatarii. Cea mai cunoscuta figura feminina dintre aceștia este Angi Șerban, nelipsita din strada, ori de cate ori se ivește cate un moment care sa implice Justiția și nu numai, scrie BUGETUL.RO.Un realizator B1 Tv se intreaba…