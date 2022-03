Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul Mihnea Blidariu de la Luna Amara impreuna cu colegii sai de la magazinul de instrumente muzicale din Cluj-Napoca unde lucreaza au impresionat pana la lacrimi o mama cu fiul sau refugiati din Ucraina. Copilul femeii a primit in dar de la clujeni o chitara pentru a-si putea continua lectiile…

- Un baiat ucrainean in varsta de 11 ani a traversat singur frontiera cu Slovacia avand asupra lui doar o sacosa din plastic, pasaportul si un numar de telefon scris pe mana, a anuntat duminica, 6 martie, politia slovaca, potrivit AFP. 39; 39;A venit singur de la Zaporojie intrucat parintii lui au fost…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

- O familie din Ucraina și-a cunoscut rudele din Alba, pe care nu le-a vazut niciodata. Cum au fugit de razboi Irina și Filimon Irina și Filimon și-au lasat casa in urma și au fugit din calea invaziei rusești din Ucraina. Au fugit și s-au oprit in Alba, la Ighiel. Dar nu s-au oprit la oricine, ci la cei…

- Un copil de mana, unul in pantece, un caine si un rucsac in spate. Cu atat a putut sa fuga din calea razboiului, Maria. Are 34 de ani si pana in dimineata zilei de 24 februarie stia ca bebelusul ei se va naste peste doua luni, in Kiev. Astazi, dupa un drum istovitor, de trei zile si trei nopti, a ajuns…

- Oana, o romanca stabilita in Polonia cu partenerul ei, se afla in Odessa in momentul izbucnirii razboiului. Ea era la un curs in țara vecina Romaniei și alaturi de aceasta era și bebelușul sau de 11 ani. Tanara a reușit sa fuga de atacuri, deși i s-a spus ca nu mai poate și totul e blocat.

- Clujenii sunt solidari cu Ucraina și au ieșit aseara in Piața Unirii pentru a-și exprima susținerea fața de poporul ucrainean. Luptele insa continua și dictatorul Putin nu cedeaza ușor presiunii din intreaga lume. In seara de sambata, 26 februarie, clujenii alaturi de alți oameni din orașele lumii,…

- In ziua de 19 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați de catre reprezentanții unei unitați medicale cu privire la faptul ca la sediul unitații s-a prezentat o minora de 14 ani, victima a unui accident rutier. Din cercetarile efectuate de polițiștii Biroului…