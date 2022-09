Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat o „mobilizare” de 300.000 de rezerviști. Liderul de la Kremlin spune ca este gata sa foloseasca arme nucleare pentru a „apara Rusia”. „Vom folosi cu siguranța toate mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a proteja Rusia și poporul nostru”. Dar ce fel…

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- Este vorba despre Anatoli Gherașcenko. Acesta se afla in cadrul intituției cand ar fi cazut de la etaj. Oficialul rus a ocupat funcția de rector al institutului in perioada 2007-2015.Incidentul vine dupa o serie de decese ale unor cetațeni ruși de rang inalt raportate ca fiind accidente. Cel mai recent…

- Ministrul britanic de Externe il acuza pe Vladimir Putin de „rescrierea istoriei”. Gillian Keegan l-a acuzat pe președintele rus de escaladarea situației in urma razboiului din Ucraina: O parte din limbajul folosit de președintele Putin este destul de ingrijorator și trebuie sa ramanem calmi.Ea a facut…

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- Este vorba despre Anatoli Gherașcenko. Acesta se afla in cadrul intituției cand ar fi cazut de la etaj. Oficialul rus a ocupat funcția de rector al institutului in perioada 2007-2015.Incidentul vine dupa o serie de decese ale unor cetațeni ruși de rang inalt raportate ca fiind accidente. Cel mai recent…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri mobilizarea partiala in Rusia. Liderul de la Kremlin a avertizat ca Rusia va folosi toate mijloacele pe care le are la indemana, adaugand ca aceia care incearca sa utilizeze santajul nuclear impotriva Rusiei vor descoperi ca

- Rusia ca ‘natiune puternica si independenta’ va urmari doar acele politici ‘care ii satisfac interesele fundamentale’, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, citat de presa rusa. Intr-o inregistrare video cu ocazia Zilei drapelului national, marcata in Rusia la 22 august, Putin a anuntat ca…