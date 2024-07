Gestul lui Orban, admirat de un alt prieten european al lui Putin Premierul populist slovac Robert Fico, ranit intr-un atentat in mai, a declarat ca l-ar fi insotit pe omologul sau ungar, Viktor Orban, in vizita sa controversata la Moscova, daca sanatatea i-ar fi permis, noteaza AFP. „Daca sanatatea mi-ar fi permis sa merg acolo, mi-ar fi placut foarte mult sa il insotesc”, a declarat Fico in prima sa aparitie publica de cand a fost impuscat, cu ocazia unei sarbatori slovace. Orban s-a intalnit vineri la Moscova cu presedintele rus Vladimir Putin, care a pretins ca il vede pe premierul ungar drept reprezentant al Uniunii Europene, in ciuda dezmintirilor de la… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

