- Vincenzo Aiello și Antonia Ștefanescu traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au decis sa nu iși mai ascunda relația, iar acum iși incanta prietenii virtuali cu cele mai romantice fotografii.

- La un an de la divorțul de soțul ei, Antonia Ștefanescu a facut primele declarații despre relația cu Enzo, unul dintre cei mai buni concurenți de la „Chefi la cuțite”. De altfel, recent, aceasta a declarat ca nu s-a ascuns niciodata de ochii publicului. Relația celor doi este pe zi ce trece mai serioasa,…

- Pentru cine n-a crezut pana acum, e oficial! Antonia Ștefanescu și Enzo de la Chefi la cuțite, cel mai fresh și controversat cuplu din lumea mondena, nu se mai ascund deloc! Cei doi au trecut la nivelul urmator și au inceput sa umple rețelele de socializare numai cu declarații de dragoste. Iata ce cuvinte…

- Se pare ca Vincenzo Aiello și Antonia Ștefanescu fac pași mari in relație! Dupa ce ea a fost care și-a asumat relația in mod public, cei doi au trecut la „nivelul urmator”, astfel ca fostul concurent de la Chefi la cuțite a dus-o pe vedeta la el „acasa”, adica in Italia, țara in care s-a nascut. Și…

- Fosta soție a lui Andrei Ștefanescu și-a gasit rapid fericirea in brațele unui alt barbat. Deși Antonia și Andrei au divorțat in urma cu un an, blondina și-a refacut rapid viața sentimentala. Dupa divorțul de Andrei Ștefanescu frumoasa blondina s-a indragostit de un alt barbat in timp ce se afla in…

- Fosta soție a lui Andrei Ștefanescu, Antonia, și unul dintre cei mai buni concurenți de la „Chefi la cuțite”, formeaza un cuplu. Antonia și Enzo nu se ascund, iar la aproape un an de la divorț, Antonia a facut primele declarații. „Suntem impreuna. Nu este vreun secret, nu ne-am ascuns, dar nici nu ne-am…

- Un nou cuplu in showbiz-ul romanesc! Antonia Ștefanescu și Vincenzo Aiello de la Chefi la cuțite sunt impreuna. Contactata de reporterii Spynews.ro, frumoasa blondina a confirmat vestea și a ținut sa precizeze ca relația cu fostul concurent al lui Catalin Scarlatescu nu este deloc una secret și ca nu…