- Presedintele Siriei Bashar al-Assad a returnat Frantei Legiunea de Onoare acordata in 2001, potrivit unei infornatii postate pe pagina de Facebook a Presedintiei Siriene, unde este postata si o imagine in care decoratia este predata prin Ambasada Romaniei, cea care reprezinta interesele franceze la…

- Assad a fost decorat cu Legiunea de onoare in grad de Mare Cruce in 2001, de catre presedintele francez Jacques Chirac, la putin timp dupa ce liderul srrian a preluat puterea. Biroul presedintelui francez Emmanuel Macron a anuntat luni ca este in curs "o procedura disciplinara pentru retragerea legiunii…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a tinut sa arate ca este linistit dupa atacul suferit in cursul noptii din partea Statelor Unite, Marea Britanie si Franta. Biroul sau a publicat un filmulet cu momentul in care soseste la birou.

- ”Avem dovezi incontestabile ca atacul chimic a fost inscenat. Serviciile de informatii ale unei tari, care acum incearca sa fie pe primul loc in campania rusofoba, au fost implicate in orchestrarea atacului”, a declarat Lavrov.La 8 aprilie, o serie de organizatii umanitare si mai multi…

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii intr-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei impotriva Siriei dupa un presupus atac cu gaz toxic asupra civililor, informeaza…

- Guvernul sirian se consulta cu aliatii privind amenintarea Statelor Unite cu o actiune militara si dispune de mai multe optiuni, a declarat miercuri Bouthaina Shaaban, consiliera a presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, intr-un interviu acordat unei televiziuni libaneze preluate de Reuters. Consiliera…

- Rusia va plati un preț mare pentru sprijinul președintelui sirian Bashar al Assad, a anunțat președintele american Donald Trump, pe fundalul rapoartelor privind ultimul atac chimic din Siria. In dimineața zilei de duminica, Departamentul de Stat al Statelor Unite a emis o declarație despre atacul chimic…