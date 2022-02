Stiri pe aceeasi tema

- Tanara de 18 ani, din Calan, judetul Hunedoara, care ar fi fost agresata de iubitul ei si impinsa pe fereastra de la etajul al treilea al unui bloc din localitate, vineri seara, 4 februarie, a fost transferata de la spitalul municipal din Hunedoara la o clinica din Timisoara.Aceasta a suferit leziuni…

- Tanarul de 19 ani din Calan, judetul Hunedoara, care s i-a aruncat iubita pe geam de la etajul al treilea a fost retinut de politisti, a anuntat, duminica dimineata, IPJ Hunedoara. Tanarul este cercetat pentru tentativa de omor. Fata de 18 ani a supravietuit si este internata in spital, informeaza News.ro…

- Un tanar de 19 ani, din orasul Calan, este acuzat de tentativa de omor dupa ce, sambata seara, si-a agresat concubina de 18 ani, iar apoi a aruncat-o de la fereastra apartamentului situat la etajul 3 al unui imobil din localitate, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Tanara…

- Caz șocant de agresiune in Hunedoara. Un tanar de 19 azi și-a batut iubita, de 18 ani, și a aruncat-o de la etaj! Femeia a supraviețuit, dar are multiple trumatisme și a fost dusa la spital. Ne spune mai multe despre acest caz jurnalistul Corina Matlinschi.

- Un tanar de 19 ani, din orasul Calan, este acuzat de tentativa de omor dupa ce, sambata seara, si-a agresat iubita de 18 ani, iar apoi a aruncat-o de la fereastra apartamentului situat la etajul 3.

- Un tanar de 19 ani din Calan, judetul Hunedoara, si-a aruncat pe geam, de la etajul al treilea, concubina de 18 ani in urma unui conflict. Tanara a supravietuit, fiind transportata la spital. ”Astazi, in jurul orei 18.00, Politia Orasului Calan a fost sesizata cu privire la faptul ca, in urma…

- Un incident grav s-a petrecut, in aceasta seara – in urma unui conflict spontan intre doi iubiți, un tanar și-ar fi lovit concubina, in varsta de 18 ani, iar apoi a aruncat-o de la fereastra apartamentului de la etajul 3. Evenimentul s-a petrecut in localitatea hunedoreana Calan. In urma unui apel…