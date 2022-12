Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a facut un experiment incredibil! Acesta a turnat detergent pentru haine in coșul de gunoi, iar mai apoi a plecat in oraș. Produsul pe care cu siguranța il are toata lumea in casa trebuie sa stea in recipientul in cauza mai mult timp. Acest truc este o minune pentru majoritatea gospodinelor.…

- Divortul este cosmarul oricarui cuplu. Dar, cand sotii incep sa aiba si relatii extraconjugale in timpul casniciei, durerea este si mai mare.Dupa 37 de ani de casnicie, Jerald a decis, aproape peste noapte, s-o paraseasca pe Catherine. Si nu pentru oricine, ci pentru secretara sa, fireste, mult mai…

- Ce mesaj a primit Horia Brenciu din partea unui copil prezent la unul dintre concertele sale. S-a intamplat recent, la Bacau. Celebrul artist a facut totul public intr-o intervenție televizata. Ce i-a cerut minorul este cu adevarat emoționant. Artistul i-a raspuns in direct, la televizor, fara niciun…

- Gest incredibil, de ziua sa de naștere! Ștefan Banica Jr. și-a facut apariția la o ceremonie funerara, omagiu impresionant adus unui bun prieten trecut in neființa. In ziua in care a implinit 55 de ani, artistul s-a rupt la valul de urari aniversare, mesaje care, fața de alți ani, nu l-au copleșit.…

- Din nefericire, unul dintre cei mai iubiți și totodata cunoscuți rapperi din Romania, NOSFE, a murit la doar 37 de ani. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o veste atat de tragica. Milioane de fani, dar și colegii de breasla ai artistului, au facut un gest incredibil, pe rețelele de socializare, in amintirea…

- Mulți iși aduc aminte de studenție cu drag, deși lipsurile erau multe și la ordinea zilei. Chiar la inceput de toamna multe din caminele din marile orașe au fost ocupate de tineri cu speranța multa și vise fara margini. Unii dintre ei incearca sa iși modernizeze spațiul pe care il au la dispoziție și…

- Chefii au avut inca un motiv de lupta in bucatarie! Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au scos toate „armele” la bataie pentru amuleta cu numarul 15 din sezonul 10 Chefi la cuțite, difuzata pe 4 octombrie 2022.