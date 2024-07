Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024 a pus in valoare istoria Frantei, a orasului Paris si a comunitatii LGBT intr-un mod fara precedent, vineri seara, pe malurile Senei. In timp ce intreaga clasa politica a salutat spectacolul grandios, unii din extrema dreapta l-au vazut ca pe un simbol…

- Dana Budeanu, una dintre cele mai cunoscute și controversate creatoare de moda de la noi din țara, a lansat un atac la adresa Primei Doamne a Romaniei, Carmen Iohannis, in urma apariției acesteia la ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de la Paris. Iata ce a putut sa spuna vedeta despre ținuta…

- Ediția din 2024 a Jocurilor Olimpice a atras și vedetele de la Hollywood, dar și pe cele din din industria muzicii sau a modei. Organizatorii au invitat starurile la un petrecere care a avut loc cu o zi inaintea ceremoniei de deschidere, pentru a promova evenimentul sportiv al anului, scrie protv.ro…

- Deschiderea oficiala a Jocurilor Olimpice de Vara e programata in aceasta seara (vineri, 26 iulie, ora 20:30), evenimentul fiind transmis live de postul național de televiziune (TVR 1, TVR Sport si TVR Moldova). Spectacolul despre care se preconizeaza ca va dura peste trei ore va putea fi urmarit in…

- Intreaga lume a ramas șocata dupa vestea bolii de care sufera celebra artistp canadiana Celine Dion. Cu toate astea, recentele zvonuri vorbesc de o revenire a artistei, posibil la deschiderea oficiala a Jocurilor Olimpice de vara de la Paris. Aceleași surse vorbesc și de suma colosala pe care ar urma…

- Ceremonia de deschidere de la Paris 2024 este la cateva zile distanța. Entuziasmul este in creștere pentru primul eveniment de acest fel desfașurat in afara unui stadion. Sportivii vor defila in barci de-a lungul Senei, transformand capitala Franței intr-o scena grandioasa, potrivit mediafax.

- Cristian Macelaru, director artistic al Concursului si Festivalului International „George Enescu”, va dirija Orchestre National de France in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice ce vor avea loc in acest an la Paris, potrivit news.ro

- Celine Dion (56 de ani) ar putea avea un comeback de senzație, la ceremonia de deschiderea a Jocurilor Olimpice de la Paris, pe 26 iulie. Super-vedeta canadiana a fost diagnosticata cu sindromul persoanei rigide (SPS), in 2022, și s-a retras din prim-plan. Primul pas spre revenire a fost in februarie,…