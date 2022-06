Stiri pe aceeasi tema

- „Am sarbatorit, pentru prima data, Ziua Naționala a Supraviețuitorilor de Cancer. In Romania, anual, se inregistreaza peste 90.000 de noi cazuri de cancer și in jur de 50.000 de romani pierd, in fiecare an, lupta cu aceasta boala. Persoanele care sunt diagnosticate cu cancer duc, in primul rand, o lupta…

- O investigație a fost demarata in aprilie, dupa ce peste o suta de persoane care au absolvit același liceu au fost diagnosticate cu forme rare de cancer. Investigația a vizat contextul in care peste 100 de elevi care au mers la același liceu din New Jersey au facut o forma rara de cancer cerebral.…

- In jungla imobiliara din Cluj-Napoca, printre proprietari care nu știu cum sa mai creasca prețul și sa puna mana pe mai mulți bani, mai exista și oameni marinimoși, care vor sa ajute. Este și cazul unei femei care ofera gratuit

- Gestul unui soldat ucrainean capturat de catre rusi a facut inconjorul lumii. Unul dintre luptatorii raniti de la Azovstal, ale caror portrete dramatice dupa cateva saptamani de rezistenta in subteranele combinatului siderurgic au facut inconjurul lumii, se numara printre cei care s-au predat rusilor.…

- Persoanele care consuma in mod constant edulcoranți, in special aspartam și acesulfam-K (aditivi alimentari cu rol de indulcitori), ar prezenta un risc major de cancer, potrivit unui studiu francez. O alternativa la zahar, considerat nefast pentru sanatate, par sa fie edulcoranții, aditivi alimentari…

- Studiu unic in Romania, realizat la Centrul Oncologic OncoHelp din Timișoara. Dupa 13 ani de studiu a cazurilor de cancer la san la pacientele care au fost tratate aici, a ieșit la iveala ca unele dintre ele au dezvoltat și alt tip de cancer.

- Modul in care romanii au primit refugiații din Ucraina a fost observat și apreciat de intreaga lume. Un șofer roman de TIR a fost unul dintre oamenii care au simțit pe pielea lor ca imaginea țarii noastre a fost ”spalata”, dupa ce un ucrainean a facut un

- Un nou studiu a constatat ca persoanele care s-au vindecat de COVID-19 au avut o sansa cu 40% mai mare de a fi diagnosticate cu diabet de tip 2 in comparatie cu cele care nu au fost infectate cu virusul.