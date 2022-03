Politistii valceni au oprit vineri toate masinile inmatriculate in Ucraina care au trecut pe DN 7, intr-o actiune preventiv-umanitara menita sa ii ajute pe refugiatii din tara vecina sa calatoreasca in siguranta catre zonele in care vor sa ajunga, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.