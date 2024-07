Stiri pe aceeasi tema

- Ruxi, fosta concurenta de la „Bravo, ai stil!”, a ironizat-o pe Sanziana Negru in mediul online, dupa ce iubita lui Ștefan Floroaica a aruncat la gunoi o punga cu produse alimentare pe care le promova. Gestul creatoarei de conținut a starnit mari controverse in mediul online.Sanziana Negru și Ștefan…

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Joe Biden a fost testat pozitiv pentru Covid-19 și are simptome ușoare, a anunțat Casa Alba. Karine Jean-Pierre, secretarul sau de presa, a declarat ca președintele SUA este vaccinat și primește tratament. El a mai fost testat pozitiv pentru Covid de doua ori inainte.Biden,…

- Nodulii Schmorl, ne explica Radu Butu, fizioterapeut cu o experiența de peste un deceniu, reprezinta o afecțiune comuna a coloanei vertebrale, care apar atunci cand nucleul pulpos al discului intervertebral herniaza vertical prin placa cartilaginoasa in corpul vertebral, implicand o penetrare a țesutului…

- Epistaxisul, termenul medical pentru „sangerarea nazala”, este o afecțiune medicala frecvent intalnita, care poate varia de la un episod minor și autolimitat, la o urgența medicala ce necesita intervenție specializata. Cate tipuri de epistaxis exista? Epistaxisul, cunoscut in termeni comuni ca „sangerarea…

- Max Eberl (50 de ani), directorul sportiv al lui Bayern, eliminata de Real Madrid in semifinalele Ligii Campionilor, critica dur mutarea lui Kylian Mbappe: „Mereu poți deveni mai lacom cu banii, dar toți cei care fac așa vor deveni treptat cuiul din sicriul fotbalului. Daca toți banii pleaca de pe piața,…

- Șeful Inspectoratului de Poliție Șoldanești, comisarul Dianu Savciuc, decedat in noaptea de 25 spre 26 mai in urma in urma unor probleme de sanatate, a lasat in urma sa cinci copilași. Astfel, familia are nevoie de susținere financiara pentru a face fața cheltuielilor.

- Persoanele nascute in perioada 23 august și 22 septembrie se intreaba probabil care este culoarea preferata a zodiei Fecioara. Culoarea specifica zodiei poate acționa ca un fel de inger pazitor care iți ghideaza decizia și te inconjoara cu un spirit pozitiv. In timp ce culoarea ta preferata poate spune…

- Vremea s-a incalzit, iar ce modalitate mai buna de a ne racori intr-o zi calduroasa de vara decat consumarea unei inghețate delicioase. Daca incercați sa slabiți, exista o inghețata care are foarte puține calorii. Inghețata pe care o poți consuma daca ești la dieta Nu exista congelator in care sa nu…