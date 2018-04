Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din mai multe tari din regiunea Europei de nord si de sud-est, inclusiv Romania, nu se bazeaza pe comertul international ca pe o oportunitate de afaceri, și au mult de pierdut, considera Ilya Kretov, general manager eBay pentru Rusia si tarile emergente din Europa.

- Este mesajul unui premier al unei tari care a fot cea mai supusa URSS si rigorilor sale: „Grabiti-va sa ne ancorati definitiv la Occident, altfel Rusia, Turcia si China vor avea mana libera in Balcani, vor ocupa zilnic spatiul nostru. Noi, balcanicii, suntem garantia de stabilitate. Priviti la Bulgaria…

- The Economist: Liviu Dragnea dirijeaza o serie de prim-ministri fara insemnatate Jaroslav Kaczynski, seful partidului la guvernare in Polonia, premierul ceh Andrej Babis si Liviu Dragnea, presedintele PSD, sunt printre liderii europeni despre care publicatia The Economist afirma ca dirijeaza din umbra,…

- Datele unui sondaj realizat recent de compania franceza Ifop, in cadrul proiectului Sputnik.Opinii, arata ca majoritatea locuitorilor Batranului Continent nu considera Rusia drept parte a Europei. Excepție face Polonia, unde cei chestionați, in proporție covarșitoare, s-au declarat convinși ca Rusia…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

