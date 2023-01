Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Primariei comunei Gura Vaii, județul Bacau, vor avea salarii diminuate, dupa ce Consiliul Local a a aprobat o inițiativa a primarului localitații. Insuși edilul, Silviu Tinei, și-a diminuat indemnizația, cu 20%, la fel ca viceprimarul. „Vremurile grele cer masuri disperate”, a declarat, pe…

- Salariul minim in Turcia - afectata de o inflatie de peste 84% in decurs de un an - urmeaza sa creasca incepand de la 1 ianuarie la 8.500 de lire turcesti net (aproximativ 430 de euro), a treia crestere in acest an, anunta joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. Fii la curent…

- Asfaltarea strazilor și canalizarile vor putea fi efectuate de catre primarii și consilii județene cu propriii angajați, in cazul contractelor reziliate, finanțate din bani europeni. Mai mult, Guvernul a decretat o debirocratizare generalizata, temporara, transformand toate proiectele de infrastructura…

- ANAF și-a propus sa-i controleze pe liber profesioniști, pe cei care au venituri din chirii și investiții, deoarece a vazut riscuri de conformare și plata in privința impozitului pe venit. In acest sens a stabilit a strategie.

- Documentația pentru noul aquapark din Baia Sprie este aproape gata și urmeaza sa fie recepționata de Consiliul Județean in urmatoarea perioada, astfel incat proiectul sa poata fi depus spre finanțare. ”Cu aquapark-ul din Baia Sprie suntem deja foarte avansați, in sensul ca urmeaza sa recepționam documentația…

- Primul restaurant McDonald’s din Gorj va fi deschis luna viitoare la Targu Jiu. Astfel, in data de 14 decembrie se va deschide restaurantul McDonald’s din Targu Jiu, situat langa mall. In zona vor fi executate lucrari de introducere a canalizarii pluviale si menajere. A fost ridicata deja structura…

- Furnizorul Apple, Foxconn, a declarat ca a cvadruplat bonusurile oferite muncitorilor de la uzina sa din Zhengzhou, in centrul Chinei, in incercarea de a calma nemulțumirea fața de restricțiile Covid-19 și de a pastra personalul la giganticul loc de producție a iPhone-urilor. Bonusurile zilnice pentru…

- Politicienii romani se intrec care mai de care in soluții hilare privind modul in care romanii ar trebui sa economiseasca energie electrica. Cel care a dat startul este chiar ministrul Energiei, Virgil Popescu, acesta precizand ca „cel mai ieftin curent este curentul pe timpul nopții, pentru ca nu este…