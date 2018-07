Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la numarul unic de urgente 112 anunta faptul ca o adolescenta in varsta de 16 ani a fost gasita moarta intr-o padure in zona Halaucesti. Cel care a sunat la 112 a fost chiar prietenul fetei care a sustinut ca fata este inconstienta si are urme de violenta pe fata, potrivit bzi.ro. Un echipaj…

- Florin a fost diagnosticat in urma cu o luna, dupa ce s-a simtit rau, cu astrocitom pilocitic (tumora pe creier). Iubita lui Florin a lansat un apel pe Facebook pentru a reusit sa stranga suma de bani necesara operatiei din Germania, avand in vedere ca in Romania nu se poate opera. "Iubitul…

- Kamara și-a prezentat noua iubita la tv. Artistul și Roberta au povestit in cadrul emisiunii de la Kanal D, cum s-au cunoscut și ce planuri au in privința relației lor. In urma cu 2 luni, Roberta era concurenta la emisiunea “Te vreau langa mine”, acolo unde incerca sa isi gaseasca jumatatea. “Sunt bine,…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din Scobinți, județul Iași, acuzat ca și-a ingopat concubina, care era in viața, ajutat de fiul sau, a fost condamnat, marți, la 15 ani de inchisoare și obligat sa plateasca daune catre cei trei copii, in valoare de 25.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- George P. lucra la Murfatlar, era divorțat și avea un copil. El a ales sa-și puna capat zilelor, marti, așezandu-se cu capul pe șinele de cale ferata, așteptand ca trenul sa-i curme viața. Tanarul este din localitatea constanțeana Ciocarlia și lucra la o unitate a Fortelor Navale din Murfatlar. Cel…

- „Visul meu s-a adeverit și al lui Vladimir s-a implinit: a zburat. A zburat in momentul in care, dupa cinci luni grele de competiție in condiții aspre, a aflat ca voi ați vrut ca el sa fie caștigatorul Exatlon, ediția 2018. O onoare pe care el nu poate decat sa o foloseasca pentru a aduce bucurie…

- Uciderea Petronelei Mihalachi a imparțit Romania in doua! Unii dintre internauți o considera vinovata de omorarea tinerei de 18 ani și pe iubita criminalului, nu doar pe acesta. Pe rețelele de socializare parerile sunt numeroase. Tot in mediul online, Mihaela, iubita asasinului din Botoșani, a avut…