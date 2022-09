Stiri pe aceeasi tema

- Costi, Shaggy și Dani Mocanu fac echipa pentru prima oara in aceasta formula și lanseaza „Trbaka”, un hit care promite sa cucereasca publicul de la primul play. Cu ritmuri dancehall, elemente balcanice și un sound fresh, „Trbaka” reunește trei artiști diferiți care s-au facut remarcați atat local, cat…

- Andreea Balan a vorbit despre un subiect mult discutat de catre fanii ei. Artista a povestit despre iubit și a spus in ce relații a ramas cu George Burcea, tatal fetițelor sale.Dupa divorțul de George Burcea, Andreea Balan a avut o relație timp de 1 an cu Tiberiu Argint, insa povestea lor de dragoste…

- David Popovici a scris istorie la doar cei 17 ani ai sai, devenind un etalon pentru mulți alți tineri și numai! Un admirator de-al sau a dus insa totul la un alt nivel și a decis sa și-l tatueze pe campion. Iata ce reacție au avut internauții!

- Problemele lui Dani Mocanu cu legea au devenit și mai grave, acesta fiind cercetat acum pentru tentativa de omor, dupa bataia din benzinarie. Se pare ca starea barbatului batut de manelist și frații lui a fost atat de grava incat procurorii au decis sa extinda urmarirea penala.

- Este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țara și iși dorește sa fie primul in toate! Juno, caci despre el este vorba, are un succes nemaipomenit pe YouTube-ul romanesc și s-a facut cunoscut in urma relației amoroase pe care a avut-o cu cantareața JO. Iata cum s-a descurcat la Splash!…

- Chiar daca au decis sa mearga pe drumuri separat, Bogdan Mocanu și-a tatuat chipul fostei sale iubite pe picior. Artistul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca și-a facut doua tatuaje care semnifica iubirea, dar și instinctul de tata. Iata cum arata desenul cantarețului!

- Vestea ca Theo Rose s-a desparțit de Alex Leonte, nepotul lui nea Marin, i-a luat prin surprindere pe toți fanii artistei. Jurata de la Vocea Romaniei a confirmat relația cu regizorul Anghel Damian, dupa ce fotoreporterii i-au surprins pe cei doi indragostiți sarutandu-se in plina strada. Ce gest a…

- Dani Mocanu este in centrul unui scandal de proporții, dupa ce a lovit un fotbalist și i-a provocat traumatisme serioase. Mai apoi l-a amenințat pe acesta cu un cuțit, din cauza unei neințelegeri in parcare. Autoritațile s-au sesizat, manelistul a fost ridicat de mascați și casa lui este percheziționata.