Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina scoate la licitație fostele inchisori dezafectate, iar cu fondurile obținute in urma vanzarilor va moderniza sistemul penitenciar, a anunțat ministrul ucrainean al Justitiei, Denis Maliuska, scrie revista Barron's, citand AFP.

- Papa Francisc a parasit miercuri Vaticanul si s-a rugat intr-o bazilica din Roma pentru Liban, dupa o explozie in portul din Beirut in care peste 100 de persoane si-au pierdut viata, relateaza joi dpa. Liderul Bisericii Catolice, in varsta de 83 de ani, a mers la Bazilica Santa Maria Magiorre, aproape…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, sambata, in timpul unei discutii cu presa, faptul ca va scoate la licitatie celebra geaca Top Gun, scrie Romania TV. Ministrul Marcel Vela a facut declaratii in fata presei referitoare la inundatiile devastatoare din Caras Severin si Timis. In cadul conferintei,…

- Aparatul de analiza moleculara RT PCR pentru testarea Covid-19, achiziționat de Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc cu fonduri de la bugetul local și de la primariile din zona, va fi dat spre inchiriere unui laborator privat. Licitația publica pentru inchirierea spațiului amenajat in incinta ...

- Al Bano s-a suparat pe fosta lui sotie, Romina Power. Cantaretul s-a enervat pentru ca ea a vrut sa citeasca la televizor o poezie dedicata lui. Asta ar fi putut sa o supere pe actuala sa iubita, Loredana Lecciso, noteaza click.ro. Cantaretul italian Al Bano (77 de ani) e furios pe fosta sa sotie, Romina…

- Consiliul Județean Vrancea organizeaza o licitație publica deschisa cu preselecție, cu strigare, avand ca obiect vanzarea de masa lemnoasa pe picior, 772 mc masa lemnoasa pe picior aflata in zona de siguranța a DJ 205C. Inscrierile la preselecție se pot face pana la data de 19.06.2020, orele 10:00 de…

- Acum, fostul soț al Monicai Gabor a ajuns sa locuiasca cu chirie, iar situația lui financiara este ingrijoratoare. Banca la care milionarul a facut in trecut un imprumut de 5,5 milioane de euro, l-a executat silit pentru ca nu și-a mai platit rata, iar Irinel a ramas fara vila de la Izvorani. Vila de…

- Primaria Suceava scoate la licitatiile lucrarile de reparare cu pavele a trotuarelor din municipiu. Primarul Ion Lungu a declarat astazi ca actualul contract pentru aceste lucrari a expirat, insa potrivit prevederilor legale el a putut sa mai fie prelungit pe o perioada de patru luni. ”Avem foarte multe…