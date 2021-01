Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai friguroasa noapte din acest an a prins-o pe cantareața Saveta Bogdan fara caldura in casa! Interpreta de muzica populara e revoltata, deoarece deși se afla in Centrul Bucureștiului, apartamentul in care locuiește nu primește caldura, la fel ca alte cateva mii din Capitala!

- Vladuța Lupau este cunoscuta acum in toata Romania, cat și peste hotare, datorita talentului sau incontestabil, dar te-ai intrebat vreodata cum arata frumoasa interpreta de muzica populara atunci cand era mica? Soția lui Adi Rus și-a bucurat fanii cu niște amintiri de suflet, impartașindu-le o fotografie…

- Tatiana Marcoianu trece prin momente cumplite dupa ce și-a pierdut soțul in ultimele zile din 2020! Cunoscuta artista susține ca soțul sau și-a prezis moartea! Incredibil ce facea și cum s-a adeverit totul! Iata ca dupa Marcela Fota, o alta cantareața de muzica populara și-a pierdut soțul!

- O celebra artista de muzica populara și-a gasit sfarșitul intr-un cumplit accident in Timiș, in timp ce se afla la volan. Tanara interpreta avea doar 22 de ani și era atat catareața, cat și dansatoare intr-un ansamblu folcloric.

- Denisa Gog, cantareața de muzica populara, a murit in urma unui tragic accident rutier petrecut joi, in comuna Dumbravita, langa Timisoara.Denisa Gog, cantareața de muzica populara și dansatoare la ansamblul folcloric din Dumbravita, comuna aflata la marginea Timisoarei, a murit joi, intr-un grav accident…

- Momente de nedescris pentru Steliana Sima! Cunoscuta interpreta de muzica populara trece printr-o perioada critica, dupa ce a fost testata pozitiv cu virusul ucigaș din China! Din cauza simptomelor cu care s-a confruntat, chiar a fost la un pas sa cheme de urgența salvarea! Artista, grav bolnava!

- Cat timp a petrecut in Ferma, Ana Maria Ababei a avut mici conflicte cu ceilalți concurenți, insa, cel mai mult a deranjat-o Anna Lesko, de care nu vrea sa mai auda. Interpreta de muzica populara a fost eliminata din competiție și a facut primele declarații. „Ca de fiecare data, voi alege sa am langa…

- Maria Constantin are parte de o frumoasa poveste de dragoste, dar despre care nu dorește sa vorbeasca prea multe. Cu toate acestea, artista pare sa faca pași rapizi spre o familie cladita alaturi de noul barbat din viața ei, sau cel puțin așa pare, mai ales dupa ultima ei apariție.