Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care Volodimir Zelenski s-a alaturat fotografiei de grup cu liderii de europeni prezenti la summitul de la Bruxelles starneste controverse din cauza gestului facut de premierul maghiar Viktor Orban. Toti liderii statelor membre ale Uniunii Europene au participat la o fotografie de grup…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit, joi, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prilejul reuniunii extraordinare a Consiliului European de la Bruxelles, din Belgia. La intalnire au participat și alți lideri europeni.

- Liderii europeni si-au exprimat din nou astazi sustinerea pentru Ucraina, la Bruxelles, in prezenta presedintelui Volodimir Zelenski. Acesta le-a cerut sa accelereze livrarile de arme pentru tara sa si a precizat ca are nevoie de artilerie, munitie, tancuri moderne, rachete cu raza lunga de actiune,…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a fost primit in aplauze de liderii Uniunii Europene! Cu o excepție: premierul maghiar Viktor Orban și președintele roman Klaus Iohannis. Cei doi nu au aplaudat deloc in momentul in care liderul de la Kiev pașea pe covorul roșu, chiar daca ceilalți din jurul…

- Seful statului Klaus Iohannis a precizat ca prezenta presedintelui Volodimir Zelenski la reuniunea extraordinara de joi a Consiliului European este un semn al „angajamentului nostru european si al sprijinului puternic pentru Ucraina si cetatenii acestei tari”, anunța news.ro. Fii la curent…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a spus, la Bruxelles, ca Volodimir Zelenski participa, efectiv, astazi, la sedinta Consiliului European. Astazi, in ședința Consiliului European, la Bruxelles, se discuta despre Ucraina si ca vor exista intalniri in formate restranse cu presedintele Ucrainei, iar…

- In cursul serii de miercuri, Volodimir Zelenski, a vorbit despre ajutoarele pe care le va primi din Franța, dar și despre efectele pozitive ale maratonului diplomatic desfașurat in aceasta perioada. Liderul ucrainean a dezvaluit ca a vorbit cu președintele Romaniei, prilej pentru a discuta despre continuarea…

- Tensiunile din Ucraina au atins cote inimaginabile dupa ce, miercuri, Rusia a atacat aproape toata infrastructura enegetica, lasand 70% din populație in bezna, fara caldura și apa calda. In urma bombardamentelor, șase persoane au fost ucise, iar alte 36 sunt ranite. Volodimir Zelenski a reunit de urgența…