Stiri pe aceeasi tema

- Priscilla Presley, care a fost soția regelui Rock 'n' Roll-ului, a fost fotografiata ținand in brațe un caine mort, in fața Consulatului General al Coreei de Sud din Los Angeles. Ea a facut acest gest in semn de protest fața de comerțul cu carne de caine.

- Un tanar de 33 de ani din Caransebeș și-a pus capat zilelor, dezamagit in dragoste. Acesta era in depresie dupa ce s-a desparțit de fosta iubita și nu a putut trece peste moment. Astfel ca, seara trecuta a recurs la un gest extrem. S-a spanzurat de un cadru metalic din curtea casei. Tanarul a fost […]…

- Joe Jackson, tatal regretatului Michael Jackson, a incetat din viața miercuri, la varsta de 89 de ani, informeaza site-ul tmz.com. Joe Jackson era spitalizat in Los Angeles de cateva saptamani, fiind bolnav de cancer. Acesta a avut mai multe probleme de sanatate in ultimii ani. Numai in anul 2015, tatal…

- Gest extrem al unui protestatar. Mai multe persoane s-au strans astazi de dimineata in fata Parlamentului in semn de sustinere fata de PNL, care a depus o motiune de cenzura la adresa Guvernului Dancila.Citeste si: Kelemen Hunor, LOVITURA in plin pentru PNL - UDMR nu va vota motiunea de cenzura…

- Subiectul schimbarii Codului penal și al celui de procedura penala au generat furia unor membri din PSD. Chiar daca masura reprezinta un proiect important al social-democraților, unele persoane nu sunt mulțumite, vazand inițiativa ca pe una care poate pune in pericol Justiția din Romania.

- Soferul unui TIR s-a angajat intr-o depasire extrem de periculoasa, intr-o curba de pe raza judetului Suceava, fiind aproape de a produce o tragedie. Gestul sau a fost blamat de foarte multi internauti.

- Soferul unui TIR s-a angajat intr-o depasire extrem de periculoasa, intr-o curba de pe raza judetului Suceava, fiind aproape de a produce o tragedie. Gestul sau a fost blamat de foarte multi internauti.

- Max, un caine batran, surd si partial orb, dar extrem de loial, a ramas timp de 15 ore alaturi de o fetita de trei ani care s-a ratacit in oraselul australian Warwick.Aurora a fost data disparuta din fata casei sale din Warwick vineri dupa-amiaza, in jurul orelor 15.00.