Gestul eroic al unui băieţel de 5 ani. Şi-a salvat sora din casa cuprinsă de flăcări Noah Woods si cei sapte membri ai familiei sale dormeau in momentul in care casa lor din comitatul Bartow din statul Georgia a luat foc duminica. Baietelul s-a trezit din somn in momentul in care camera in care era impreuna cu sora lui de doi ani a fost invadata de fumul dens. Copilasul de cinci ani a dat dovata de o prezenta de spirit iesita din comun pentru varsta sa. Si-a luat sora si a fugit pe geam din casa cuprinsa de flacari, relateaza CNN. Noah nu s-a oprit, insa, aici. A intrat in locuinta pentru a salva si cainele familiei. Apoi, a fugit la casa unchiului care locuieste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Și-a scos sora pe fereastra din casa aflata in flacari, iar apoi s-a intors sa salveze și cainele familiei, dupa care, alaturi de unchiul sau a alertat toți cei noua membri ai familiei. Are doar cinci ani și este din Georgia, Statele Unite. Baiatul dormea in patul lui și s-a trezit in mijlocul casei…

- Primaria Pietroasa din județul Timiș a fost cuprinsa de flacari noaptea trecuta. Pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea incendiului ce se manifesta violent la acoperișul cladirii. Ajunși la fața locului, pompierii au observat ca și o anexa in care era centrala termica a fost afectata…

- Pompierii maramureseni au efectuat patru interventii in ultimele 24 de ore. Astfel, miercuri, 29 ianuarie, in jurul orei 14.30, un echipaj de stingere de la Garda nr. 2 de Interventie Borsa a actionat la un incendiu semnalat la cosul de fum al unei gospodarii situata pe strada Malului, din localitate.…

- Trei echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului Roman intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un magazin din localitatea Rediu – comuna Bara, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. Potrivit sursei citate, proprietara magazinului, o femeie…

- Pompierii galateni au intervenit, putin dupa mierzul noptii, la un incendiu ce se manifesta la un autoturism. "La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta in forma generalizata la un autoturism marca BMW X5 iar incendiul s a extins si la alte doua autoturisme parcate in apropiere. Incendiul…

- Va prezentam cateva imagini din interiorul depozitului de pe bulevardul Moscovei 21 din Chișinau, unde a izbucnit un incendiu.Potrivit reprezentantilor IGSU, arderea s-a produs intr-un atelier de vopsire a sticlelor și gravura de la primul etaj.

- Incendiul s-a declanșat in noaptea de joi spre vineri la Biserica Penticostala din localitatea Sard, in apropiere de Alba Iulia, anunța Agerpres. Cel mai probabil focul s-a declanșat de la o soba supraincalzita, potrivit pompierilor care au intervenit la fața locului. Detasamentului de Pompieri Alba…

- Incendiu de proporții, seara trecuta, in vestul țarii. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența pentru stingerea flacarilor care amenințau sa se extinda la mai multe case din satul Andrei Șaguna, care aparține de comuna Zimandu Nou, județul Arad. Incendiul s-a intețit și s-a extins foarte…