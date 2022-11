Gestul emoționant făcut de o bătrână căreia un străin i-a plătit o pâine: ”Parcă s-a rupt ceva în mine” Intamplare emoționanta povestita, pe un grup de Facebook, de un roman care se afla la un magazin. Ce a facut o batrana careia un un barbat i-a cumparat o paine: ”Am lacrimi in ochi cand scriu asta” Fara indoiala, valul de scumpiri care pare unul fara sfarșit a afectat milioane de romani. Varstnicii, persoanele cu cele mai mici venituri , sunt cei mai loviți de aceasta criza accentuata. Și in aceste momente dificile, inca mai exista oameni pentru care umanitatea este mai presus de orice. Din puținul pe care il au, care cu greu le ajunge sa supraviețuiasca de pe o zi pe alta, aceștia il dau semenilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara atrage atentia ca societatile din state terte, care furnizeaza servicii de investitii, pot opera in Romania doar prin infiintarea unei sucursale care necesita autorizare din partea Autoritatii, cu exceptia cazului in care furnizarea serviciilor se face la initiativa…

- O femeie in varsta de 85 de ani care s-a ratacit in drum spre casa a fost salvata de apelul unui operator al unui call-center de la o telefonie mobila. Angajatul a sunat-o pe femeie sa ii faca o oferta pentru un abonament, insa femeia i-a spus ca s-a ratacit. Operatorul a sunat rapid la 112 pentru a-i…

- Unica manifestare cinematografica din Romania dedicata filmelor de dans, BIDFF - Bucharest International Dance Film Festival si-a desemnat castigatorii, duminica seara, dupa patru zile concentrate de competitii de scurtmetraje, lungmetraje in premiera nationala, experiente VR imersive, ateliere interactive,…

- Doi tineri dintr-un sat din județul Braila au omorat in bataie o batrana. Incidentul s-a produs in casa victimei de unde agresorii au furat un televizor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- „Exista diverse forme in tarile care au o infrastructura rutiera dezvoltata de a se lua taxe. Daca te duci in Ungaria, trebuie sa iti iei o vinieta in momentul in care ai trecut granita pe toata infrastructura. Daca mergi in Italia, platesti din 20 in 20 de kilometri sau in Grecia la fel. Romania nu…

- „Facem noi pasi pentru ca unul dintre cele mai mari si mai importante proiecte de dezvoltare a zonei Galati-Braila si nu numai sa devina realitate. Au fost depuse doua oferte pentru realizarea studiului de fezabilitate, inclusiv pentru studiul de obstacolare, studiul arheologic, studiile de teren si…

- Adelina Pestrițu a starnit reacții in mediul online dupa ce le-a prezentat fanilor ei bunele maniere la restaurant. Ea a transmis prin intermediul unui video ca ceea ce am platit, dar nu am mancat sau nu am baut, nu se ia acasa. Mulți dintre urmaritorii ei nu au fost de acord. Ea s-a aparat, a spus…

- Murad a postat, marti, pe pagina sa de Facebook, un mesaj despre situatia din turism. “Domnule prim-ministru, va rugam din suflet, greseala din Mamaia sa nu se repete in sud. Vrem sa interveniti sa dati ordonanta sa nu se mai faca constructii ca in Mamaia. O sa stricati si statiunile Neptun, Olimp,…