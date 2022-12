Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc au decis sa le ofere familiilor fara posibilitați strictul necesar in prag de sarbatori, iar printre ele se numara și Malina Avasiloaie. Cantareața impreuna cu soțul ei au decis sa faca un gest impresionant pentru o familie nevoiașa, iar imaginile au fost publicate…

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au facut un gest cu adevarat emoționant pentru o familie nevoiașa. Cei doi indragostiți le-au cumparat copilașilor jucarii, mancare, iar parinților acestora le-au dat bani pentru lumina. Artistul a marturisit pe rețelele personale de socializare ca de acum și…

- Mos Niculae vine la copiii cuminti, este credinta veche care ii responsabilizeaza pe micuti si ii face sa astepte nerabdatori pe batranul care aduce cadouri dar uneori și nuielușe celor neastamparați. Si anul acesta Mosul a facut un pact cu politistii bacauani și cu ajutorul lui și a Corpului Național…

- Majortitea sarbatorim Craciunul și Revelionul cu frig și zapada. V-ați decis sa petreceți sarbatorile inlocuind zapada cu plaje și frigul cu calmul tropical și vremea calda? Va putem spune ca Maldive ar putea reprezenta escapada perfecta pentru a sarbatori sosirea Anului Nou. Dar, atenție!, s-ar putea…

- Carmen Grebenișan și Alina Ceușan au o prietenie de durata de ani de zile. Cele doua au mers intr-o vacanța impreuna, iar Carmen a facut un gest neașteptat pentru fosta ei colega de la „Asia Express.”

- Consiliul Județean Suceava promoveaza ediția de anul acesta a programului „Craciun in Bucovina" dintr-o perspectiva noua, in sensul in care turiștii sunt invitați sa petreaca sarbatorile de iarna ca in familie la pensiunile și hotelurile din județ. Vicepreședintele CJ Suceava, Niculai ...

- Moment emoționant in memoria lui Calin Doboș. Vestea ca medicul estetician a murit in urma unui accident violent rutier a șocat pe toata lumea. In cursul zilei de azi, cel care era cunoscut ca fiind ''chirurgul vedetelor', a fost condus pe ultimul drum. Moment emoționant in memoria lui Calin Doboș.…