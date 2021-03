Gestul emoționant al jucătorilor de la Poli Timișoara după moartea liderului grupului Cargo A fost o acțiune prin care fotbaliștii timișoreni au ținut sa mulțumeasca celui ce a fost Adrian Barar, muzicianul roman ce a trecut in neființa la doar 61 de ani, pe 8 martie a.c. Momentul de reculegere a fost ales inaintea meciului pe care Politehnica Timișoara l-a avut cu Pandurii Targu Jiu. ”La intrarea pe teren jucatorii nostri au purtat tricouri negre cu portretul regretatului Adrian Barar, liderul Cargo, si au afisat banerul special pregatit”, se arata intr-un comunicat al forbaliștilor timișoreni, un club cu totul ”diferit” avand in vedere gestul lor. ”Cu o mana cant la chitara / Cu o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii echipei ASU Politehnica Timișoara au avut de transmis un mesaj dupa dispariția fulgeratoare a lui Adi Barar, liderul formației Cargo."Cu toții ne-am fi dorit un alt rezultat final astazi. Faptul ca punctul obtinut la Târgu Jiu ne duce, temporar, pe primul loc, e o palida…

- PageSix a scris, in cursul zilei de ieri, ca actrita si cantareata (51 de ani) si fostul fost jucator la Yankees (in varsta de 45 de ani) si-au incheiat relatia de patru ani. TMZ a adaugat ca ruperea logodnei lor de doi ani s-a petrecut in dimineata zilei de ieri, 12 martie: „Se stia de ceva vrea…

- Alb-violetii se deplaseaza in acest weekend in judetul Gorj pentru jocul cu Pandurii Targu Jiu, din etapa a XIX-a a Ligii 2. Antrenorul principal Dan Alexa a evidentiat ca o victorie sambata ar asigura locul Politehnicii in faza play-off a campionatului. „E un meci cat un sezon, nu vreau sa se creada…

- Fondatorul și chitaristul trupei Cargo, Adi Barar, se afla internat la spital, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19.„Azi, ziua de joi, il gasește pe Adi Barar la spital! Suntem ingrijorați pentru situația in care se afla! Starea lui de sanatate, este mai fragila decat ne-am fi putut inchipui, obișnuiți…

- Noua cladire a Facultații de Chimie din cadrul Politehnica Timișoara va completa bulevardul universitaților din centrul istoric al Timișoarei. Se fac doua noi corpuri de cladire și o pasarela care se va lega de Biserica din Complexul Studențesc. Reprezentanții ADR Vest spun ca lucrarile trebuie sa fie…

- Alb-violetii au avut parte de o ultima verificare generala reusita inainte de startul oficial. Politehnica Timisoara a depasit azi colega de esalon Pandurii Targu Jiu cu 5-0 (3-0) pe terenul 2 din cadrul complexului sportiv „Dan Paltinisanu”. Echipa banațeana a deschis rapid scorul, dupa doar doua minute…

- Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu prilejul aniversarii a 65 de ani de apartenenta a Romaniei la Organizatia Natiunilor Unite Ministerul Afacerilor Externe saluta aniversarea, la 14 decembrie 2020, a 65 de ani de la aderarea Romaniei la Organizatia Natiunilor Unite. Acceptarea…