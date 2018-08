Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Demi Lovato a ajuns in spital din cauza unei supradoze, au existat speculații conform carora dansatoarea ei i-ar fi dat droguri artistei. Acum insa tanara pusa la zid a rabufnit! (Promotiile zilei la monitoare) Pe numele ei Dani Vitale, tanara pusa la zid este foarte apropiata de Demi Lovato…

- CHIȘINAU, 29 iul — Sputnik. În prezent, SUA reprezinta cea mai periculoasa țara din lumea occidentala la capitolul nașteri, afirma publicația USA Today, care face referire la niște documente cu privire la controlul calitații serviciilor medicale din spitale. © Sputnik / Сергей ПятаковIncredibil:…

- EL CHAPO. Una dintre cele mai importante intrebari la care autoritatile trebuie sa aduca un raspuns este cate persoane a ucis El Chapo. De altfel, procurorii au produs un adevarat soc cand au anuntat ca l-au pus sub acuzare pentru un numar de omoruri cuprins "intre 20 si o infinitate de oameni".…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un cetatean roman, urmarit international, pe numele caruia erau emise alerte de punere in aplicare a unor mandate de arestare si predare sau extradare, emise de autoritatile din Belgia si Romania, pentru…

- Diana de la “Insula Iubirii”, prima reacție dupa ce Ben a ajuns la DIICOT. Cei doi au trait o frumoasa poveste de dragoste, insa in timpul show-ului de la Antena 1, la care au participat, cei doi s-au desparțit. „Nu am vorbit cu el. Cand era cu mine nu consuma droguri. Am auzit acum ceva timp ca estre…

- Doi DJ olandezi au fost prinsi vineri dupa-amiaza cu substante interzise asupra lor, in Aeroportul International Iasi. Cei doi DJ care au participat la Festivalul Afterhills, ce are loc in aceste zile la Iasi, au fost dusi la audieri la sediul DIICOT. Politistii de la Transporturi care lucreaza in cadrul…

- Bianca Dragusanu nu s-a mai putut abține cand a vazut tonomatul de dulciuri și le-a oferit colegilor imaginea zilei. Daca pana acum vedeta se lauda de dieta ei, in care manca o roșie pe zi, acum nu a mai rezistat tentației. Bianca Dragusanu, dezvaluiri despre relatia cu Vladimir Draghia. "Va…