Gestul de ultim moment pe care l-a făcut poliţistul care a accidentat-o mortal pe Raisa. Şi-a surprins superiorii Politistul care a accidentat-o mortal pe Raisa pare consumat psihic. El si-a depus cerere de concediu, potrivit unor surse apropiate anchetei. Asadar, timp de doua saptamani, el nu-si va mai desfasura activitatea la compartimentul de Relatii publice. Se pare ca agentul a fost detasat la o alta sectie de Politie, de la sectia 5 la […] The post Gestul de ultim moment pe care l-a facut politistul care a accidentat-o mortal pe Raisa. Si-a surprins superiorii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

