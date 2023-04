Stiri pe aceeasi tema

- Avem imagini rare și de senzație cu Sorana Cirstea, asta dupa ce paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o pe aceasta in ipostaze cu adevarat rare. Frumoasa tenismena și-a scos bijuteria pe patru roți la plimbare, iar paparazzii noștri…

- In plina zi, Cristina Cioran și Alex Dobrescu au petrecut timp de calitate impreuna. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lor și i-au vazut pe aceștia pe strazile din București. Cei doi indragostiți sunt foarte fericiți impreuna, asta dupa ce s-au…

- O batrana care venea cu avionul la București nu a avut bani sa-și cumpere de mancare. Cateodata, sa fii om, nu te costa absolut nimic! Este și cazul unei stewardese din Romania care a ajutat o batranica care circula cu avionul. Aceasta nu a avut 4 euro pentru un sandvis, dar angajata a facut un gest…

- Marius Șumudica Jr. iși face singur poftele! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele fiului lui Marius Șumudica și l-au surprins in timp ce se afla la cumparaturi. Iata imaginile!

- Avem dovada ca Ilie Dumitrescu este un barbat cum rar vezi, asta dupa ce paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Fostul jucator de fotbal se descurca singur in orice situație. Iata unde, dar și cum a fost vazut…

- Noi avem dovada clara ca Marius Șumudica Jr. face sacrificii mari ca sa scape de traficul din București. In plina zi, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Iata imaginile pe care sigur nu le-ai mai vazut cu fiul…

- Daniel Tudorache, intalnire discreta in Dorobanți, in miezul zilei, cu o bruneta! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul primar al sectorului 1 in timp ce se plimba in cartierul bogatașilor, intr-o companie placuta. Cine e femeia alaturi de care…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui Lucian Mandruța și l-au surprins in ipostaze rare. Prezentatorul a intampinat probleme la mașina, iar paparazzii noștri au vazut tot ce face el cand intampina astfel de dificultați. Iata imaginile!