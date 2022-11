Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul de manele Culița Sterp a scapat de arest, asta dupa ce ieri seara a fost reținut pentru 24 de ore in urma unui accident rutier grav ce a avut loc in Cluj. Cantarețul a fugit de poliție, dupa ce a fost prins conducand peste viteza legala, a trecut pe roșu izbindu-se de o mașina care mergea…

- Ultima ora! Culița Sterp a fost reținut timp de 24 de ore de catre oamenii legii de la Polițiștii Biroului Rutier dupa ce a provocat un accident rutier in dimineața zilei de joi, 17 noiembrie, la ora 02:o0, in centrul orașului Cluj-Napoca. Știre in curs de actualizare… The post Culița Sterp a fost reținut…

- Clasata pe primul loc in ierarhia WTA, Iga Swiatek a raspuns criticilor venite dupa finala turneului de la San Diego, caștigata in fața Donnei Vekic (6-3, 3-6, 6-0). Sportiva din Polonia a fost luata la ținta de mai mulți oameni din tenis, iar la cateva zile distanța Iga a dat și o replica cu privire…

- Carmen de la Salciua nu a stat mult pe ganduri și a reacționat dupa mama lui Culița Sterp, fostul soț al artistei, a facut cateva afirmații care nu i-au mers deloc la inima vedetei, noteaza click.ro. La scurta vreme dupa ce Carmen de la Salciua a dezvaluit ca și-a unit destinele cu Marian Corcheș, mama…

- Un tanar pe 19 ani a fost prins de politisti cand circula cu masina cu viteza de 197 de kilometri la ora pe un sector de drum national din judetul Teleorman. Tanarul a ramas fara permisul de conducere, au transmis polițiștii.Aparatul radar a inregistrat o viteza de 197 km/h, cu 127 km/h peste limita…

- Dinu Popescu (73 de ani), unul dintre cei mai mari poloiști romani din istorie, a vorbit in direct la GSP Live despre momentele de cumpana ale carierei sale și despre evenimente pe care le dorea pana acum uitate „O data pe luna faceam petrecere, cu lautari, pana la 3-4 dimineața. La ora 10 dimineața,…

- Doi tineri de 23 și 24 de ani, locuitori ai municipiului Balți, sunt cercetați penal pentru savarșirea mai multor furturi din locuințe. Pe parcursul lunilor aprilie - septembrie curent, aceștia ar fi comis in nordul țarii cel puțin 8 furturi.

- Gemenii Adrian și Alexandru Calapiș, fiii unui avocat influent din vestul țarii, au comis zeci de violuri asupra unor copii, printre care și bebeluși, cu ajutorul judecatorilor, care i-au lasat in libertate.