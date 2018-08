Stiri pe aceeasi tema

- Donatiile obtinute de un cuplu de chinezi pentru a salva viata fiului lor bolnav de leucemie au fost inghetate, dupa ce au incercat sa vanda pe strada sora geamana a baiatului pentru a obtine mai multe fonduri

- O strada dintr-un oras german s-a transformat in front de razboi pentru doua clanuri de romi din Romania. 50 de batausi, barbati, dar si femei, s-au lovit fara mila cu bate de baseball, cu sticle si cu scaune. Cinci dintre ei au ajuns la spital in urma incidentului, in timp ce localnicii ingroziti…

- Finalul meciului dintre Franța și Argentina, scor 4-3, primul din "optimile" Campionatului Mondial, l-a gasit pe Leo Messi neputincios, cu capul in pamant, dezamagit de prestația echipei sale. Primul care s-a dus sa-l consoleze pe superstarul Barcelonei a fost chiar un adversar. Este vorba despre Paul…

- Indragita cantareața are un trup de invidiat chiar și la varsta a treia si sustine ca „energia nu vine din mancare”. Anastasia Lazariuc susține ca ii este mai ușor acum sa fie atenta la ceea ce mananca decat in perioada in care avea copiii acasa și trebuia sa gateasca in mod constant pentru aceștia.…

- Selectionerul Age Hareide i-a permis lui Knudsen sa absenteze de la antrenamentul de duminica, ziua de dupa victoria danezilor in fata selectionatei statului Peru, scor 1-0, la Saransk, in grupa C de la Cupa Mondiala din Rusia. Fundasul a plecat in Danemarca dupa meciul de sambata si era asteptat…

- Anamaria Prodan este o mama iubitoare si foarte protectoare cu copiii sai. Dupa ce si-a pierdut mama, pe Ionela Prodan, Anamaria Prodan a inceput sa fie si mai iubitoare cu copiii sai. Anamaria Prodan are doua fete din prima casatorie, Rebecca si Sarah, si un baietel, pe Laurentiu Jr., din casatoria…

- Gestul unui politist din China a impresionat o lume intreaga. Agentul a fost filmat de camerele de supraveghere in timp ce opreste circulatia si ia, pur si simplu, in spate un batran pentru a-l trece strada.

- Un profesor de engleza din Sighetul Marmației a fost filmat de elevii sai in timp ce saruta o alta eleva, in varsta de numai 15 ani. Gestul revoltator a avut loc in fața clasei, de fața cu ceilalți copii. Aceștia au postat pe Youtube clipul in care se vede clar cum profesorul o saruta pe fata și o…