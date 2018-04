Gestul care a marcat-o pe Aimee Iacobescu. Admiratorii i-au donat 22.000 de lei Regretata actrița Aimee Iacobescu a avut parte de un gest mai mult decat impresionant din patea admiratorilor, care au donat o suma impresionanta de bani pentru ca sa se poata descurca. Actrița Aimee Iacobescu a incetat din viața in luna martie a acestui an . Artista avea 71 de ani și suferea de mai mulți ani de cancer. In ultimii ani de viața, Aimee Iacobescu, care avea o pensie pe care o dadea mai mult pe tratamente , se descurca foate greu cu banii. Cu toate acestea, cu cațiva ani inainte de a inceta din viața, Aimee Iacobescu a fost profund marcata de un gest impresionant facut de admiratorii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

