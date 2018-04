Gestul banal care la prima întânire îți poate distruge imaginea O prima impresie se formeaza, conform studiilor, in 30 de secunde de cand ai intalnit pe cineva pentru prima oara. Pe langa greșelile comune de comportament, iata gestul banal care la prima intanire iți poate distruge imaginea. Fie ca mergi la un interviu, la o cina de afaceri sau la o intalnire cu un posibil partener de cuplu, atitdudinea face mai mult decat orice cuvinte. Daca vrei sa faci o prima impresie buna doar prin simpla ta prezența, trebuie sa fii atenta la detalii. Gestul banal care la prima intanire iți poate distruge imaginea S-a dovedit faptul ca o femeie se joaca cu parul ei de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statul francez a refuzat sa-i acorde cetațenia unei femei pe motiv ca aceasta, in timpul ceremoniei de primire a noului statut, a refuzat sa dea mana cu prefectul orașului. Situația, pe cat ar parea de comica, este, la baza, una tragica, avand in vedere ca femeii in cauza i s-au incalcat drepturile.…

- Studiile spun ca doar sapte secunde dureaza sa ne facem o prima impresie despre o persoana. Dar aceste câteva secunde sunt suficiente pentru a primi o eticheta care uneori ne urmareste toata viata.

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu un nou atac devastator la adresa lui Liviu Dragnea si a liderilor PSD. Fostul social-democrat critica in termeni duri absenta reprezentantilor PSD de la un eveniment important din Targu Jiu si sustine ca gestul acestora nu a provocat altceva decat "stupoare…

- Catalin Balan, jurnalist Digi24: Vorbim astazi despre unicornul romanesc! Adica prima companie de tehnologie din tara noastra care a depasit valoarea de un miliard de dolari. Si suntem alaturi de cel care a fondat aceasta companie. Daniel Dines, director general UiPath: Noi am inteles ca trebuie sa…

- Ministerul Sanatatii din Japonia a autorizat vineri un nou medicament care, potrivit companiei producatoare, distruge virusul gripal in doar 24 de ore. Potrivit companiei farmaceutice japoneze, noul medicament Xofluza necesita administrarea a mai putine doze, scrie REALITATEA.NET.Citeste si:…

- Ministerul Sanatatii din Japonia a autorizat vineri un nou medicament care, potrivit companiei producatoare, distruge virusul gripal in doar 24 de ore, ceea ce ar putea reprezenta un progres major in tratamentul acestei boli.

- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Doi membri ai echipajului se afla intre viața și moarte, dupa ce un elicopter militar japonez s-a prabușit intr-o zona rezidențiala din sud-vestul țarii. In urma impactului, o casa a luat foc. Deocamdata nu sunt cunoscute detalii despre alte victime.