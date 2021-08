Stiri pe aceeasi tema

- „Dumneavoastra aveti un om care si-a castigat respectul nu doar aici, in Salaj, nu doar in Transilvania. (…) Dragii mei, Lucian Bode e genul de om care vorbeste putin si face mult. Eu am spus – sper ca de data asta sa nu se mai creeze un breaking news, nu-mi doresc – am spus ca, la un moment, dat, poate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca premierul este responsabil pentru buna functionare a Guvernului si are tot dreptul sa schimbe echipa cand crede ca lucrurile pot merge mai bine. "Cred ca este bine sa vedem lucrurile intr-o nota realista, Guvernul are tot sprijinul…

- Senatoarea a acuzat ca ”politicul distruge tot ce inseamna clasa de mijloc” și ca in Parlament oamenii sunt puși sa voteze la ordin, in funcție de interese.”Aceasta legislatura nu are nicio legatura cu poporul roman. Ii mulțumesc lui Dumnezeu ca nu sunt politician, sunt un profesionist ajuns in Parlamentul…

- Dr. Gheorghe Balan, medic specialist gastroenterologie - endoscopie digestiva interventionala, Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgente „Sf. Spiridon", Iasi: „Stimate domnule Marmureanu, simptomele pe care le descrieti nu sunt ceva neobisnuit, tulburarile…

- Inițiativa firmei vine dupa ce pandemia a mutat activitatea multor angajați in confortul propriei locuințe, iar acum aceștia au fost nevoiți sa revina in format fizic la birou. Conducerea companiei susține ca acest ”ofițer al fericirii” va trebui sa se preocupe de ceea ce ii face fericiți pe angajații…

- Se apropie data de 1 iunie, cand sarbatorim Ziua Copilului, prilej cu care magazinele care comercializeaza produse pentru copii vor fi luate cu asalt.Ne dorim tot ce este mai bun pentru siguranța copiilor noștri.ANPC recomanda consumatorilor sa citeasca, sa se informeze și sa ia cele mai bune decizii…

- Guvernul susține ca nu se va mai face majorarea, in ciuda faptului ca cei din USR-PLUS doresc sa creasca alocațiile, informeaza Antena3. Respectivul proiect a trecut de Senat, dar acum este blocat la Camera Deputaților. Se spune ca Finanțele nu permit aceasta majorare pe considerntul ca nu poate fi…

- PSD a cerut membrilor coaliției de guvernare sa voteze pentru inființarea comisiei de ancheta privind datele despre pandemie. ”Daca nu o vor face, ei vor fi complici la 5.300 de crime”, au anunțat reprezentanții social democraților. ”Nu ascundeți morții”, ”Vinovații sa plateasca”, ”Vrem adevarul”, se…