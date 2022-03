Gestionarea stresului de spanac: Aflați cum să protejați spanacul de stres Multe plante pot prezenta semne de stres. Acestea pot proveni din condiții culturale sau de mediu, probleme de daunatori sau boli. Spanacul nu este scutit. In primul rind, sincronizarea este totul cu spanacul, deoarece se inșurubeaza și produce mai puține frunze care sint amare la temperaturi ridicate. Știi cum sa protejezi spanacul de stres? Daca nu, continuați sa citiți un ghid despre cele ma Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Asistența operaționala și strategica, care va fi acordata organelor de aplicare a legii in Republica Moldova, a fost discutata ieri, 24 martie, in cadrul ședinței ministrului afacerilor interne, Ana Revenco, cu experții Interpol. „In aceasta perioada avem nevoie de suportul dumneavoastra și de asistența…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse, a anunțat lansarea KidsUkraine, platforma online pentru gestionarea, in timp real, a situației copiilor ucraineni care intra in Romania.

- In ultima vreme, exista tot mai multe modalitați care ne ajuta sa ne eliberam de stres și sa traim viața cu mai multa bucurie. Printre acestea se numara și scrisul in jurnal, adica practica de a ține un jurnal care exploreaza gandurile și sentimentele din jurul evenimentelor din viața noastra. Gestionarea…

- Potrivit expertilor, simptomele noii variante de coronavirus sunt diferite de celelalte variante cunoscute, cum ar fi Delta, motiv pentru care persoanele infectate sunt putin mai greu de diagnosticat. In timp ce tusea seaca, temperatura mare si pierderea gustului si a mirosului erau principalele simptome ale…

- Airbus a ramas in 2021 cel mai mare producator de avioane comerciale din lume, devansand Boeing pentru al treilea an consecutiv, livrarile sale crescand cu 8-, la 611 de aparate, potrivit datelor publicate luni de companie. Datele referitoare la livrari confera producatorului european de avioane un…

- De cand nu mai este primar, Nicolae Robu are timp si pentru muzica. Acesta a inceput anul cu prezentarea noii sale compozitii, pentru care a incropit si un videoclip de amatori. "Liber de responsabilitati publice pentru prima oara in ultimii 32 de ani, am avut in 2021 o cu totul altfel de viata decat…

- De teama infectarii, multi romani au incercat diferite variante pentru vacanta si cat mai izolate de restul lumii. Asa au aparut cazarile in locuri inedite, cazari care in trecut abia daca aveau parte de cativa turisti. Cabane indepartate, pensiuni retrase si vile aflate la o distanta serioasa de primul…

- Novak Djokovic a primit scutire din partea organizatorilor Openului Australian si va putea participa la editia 2022 fara a fi vaccinat anti-COVID. Anuntul a fost facut de liderul ATP insusi intr-o postare publicata pe Instagram. „La multi ani tuturor! Va urez multa sanatate, iubire si fericire si sper…