Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia dezvoltata de catre cei doi ieseni poate fi instalata gratuit, utilizatorul avand acces la o harta care prezinta, in timp real, mijloacele de transport in comun din Iasi. HEREITIS face apel la utilizatorii aplicatiei si la spiritul lor civic, astfel ca cei care au instalata aplicatia vor distribui…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a organizat, marți, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, un exercitiul de cooperare cu forțe și mijloace in teren cu tema ”Gestionarea situației de urgența determinata de identificarea unui pasager suspect de infecție cu virusul Ebola, anunța…

- Prima parcare publica supraterana din municipiul Suceava, care urmeaza sa fie realizata langa sediul Primariei Suceava, ar urma sa asigure 242 de locuri de parcare și va integra peluza actuala a Stadionului Areni.Masura este necesara deoarece cladirea nu poate fi realizata decat prin inglobarea ...

- Carrie Lam, șefa Executivului din Hong Kong, a afirmat marți ca nu s-a oferit niciodata sa demisioneze, deși o inregistrare audio realizata in cadrul unei reuniuni private sugereaza ca ar fi dorit sa renunțe daca ar avea de ales si s-a invinovatit pentru a fi cauzat "un haos de neiertat", scrie Mediafax.Lam…

- eMAG reduceri aspiratoare robot. Magazinul online emag.ro are la final de vara o campanie de reduceri substantiale la simpaticele aspiratoare robot, care va pot fi de mare ajutor la curatenia de toamna.

- In urma discutiilor si intrebarilor aparute in spatiul public cu privire la gestionarea serviciilor de salubrizare de pe raza UAT Ovidiu, reprezentantii autoritatii publice locale au transmis uneleprecizari legate de modul in care Primaria poate interveni in remedierea acestor probleme. "Ne cerem scuze…

- In primele șase luni ale acestui an, 25.761 de persoane au accesat aplicația online, “Afla la ce fond de pensii ești”, existenta pe site-ul Autoritații de Supraveghere Financiara www.asfromania.ro. In urma solicitarilor depuse, prin intermediul aplicației, a rezultat urmatoarea alocare a participanților…

- In doi ani de zile, sucevenii vor avea la dispoziție o zona de agrement moderna, cu trei bazine cu apa calda, din care unul cu apa sarata, pe amplasamentul vechiului Ștrand de la Ițcani.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat miercuri dimineața contractul de realizare al noului ștrand, cu o asociere ...