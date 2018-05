Gest UMANITAR contra bilete gratuite la Untold sau Neversea

Stiri pe aceeasi tema

- Untold si Neversea lanseaza astazi a patra editie a Campaniei de donare de sange, Blood Network. De la o editie la alta, campania BLOOD NETWORK initiata de organizatorii festivalurilor UNTOLD si NEVERSEA se dezvolta puternic, atat in privinta numarului de oameni care doneaza sange in centrele fixe cat…

- Un clujean se judeca de aproape un an de zile cu firma care administreaza Sala Polivalenta din Cluj-Napoca pentru contractele de inchiriere incheiate cu Untold SRL, pentru cel mai mare festival de muzica din tara. In 2017, chiria pentru o zi a fost de 2.545 de euro, echivalentul de 35 de bilete de o…