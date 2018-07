Stiri pe aceeasi tema

- Cel care a surprins imaginea a scris pe rețeaua de socializare ca volanul autoturismului ar fi fost ținut de catre pasagerul de pe scaunul din dreapta in tot timpul in care barbatul se afla pe plafonul autoturismului. Se pare ca imaginea a fost surprinsa pe drumul ce duce inspre padurea Ceala. Contactați…

- O imagine desprinsa parca din filme a fost surprinsa la Arad si postata apoi pe un grup de Facebook. Fara sa puna prea mult preț pe pericolul la care se expune, un tanar s-a urcat in picioare pe plafonul unei mașini și a inceput sa se miște.

- Respectarea unor reguli esentiale legate de folosirea aerului conditionat sau de efectele soarelui asupra autoturismului va pot scuti de necazuri. Este obligatorie si o vizita la service inainte de a porni la drum. Bacterii periculoase pot sa ajunga pe tevile instalatiei de climatizare si…

- Un subofiter de la ISU Cluj a fost ranit joi dimineata dupa ce o cutie lasata langa masina sa a explodat. Reprezentantii IPJ Cluj au declarat ca un subofiter al ISU Cluj mergea catre masina sa parcata si a observat o cutie langa aceasta. Pompierul a ridicat cutia, moment in care aceasta a explodat si…

- Aseara, un șofer in virsta de 48 de ani, din Verești, a fost ranit dupa ce s-a urcat baut la volan și a intrat cu mașina intr-un stilp de electricitate din comuna, iar apoi in curtea unui imobil. Barbatul avea o alcoolemie de 0,85 la mie in aerul expirat și a pierdut controlul asupra direcției […]

- Un tanar din Adjud a reclamat la poliție, duminica, faptul ca i-a fost furat autoturismul Porsche Cayenne din fața blocului. Madalin Dragomir ii roaga pe cei care vad mașina sa anunțe poliția sau sa il sune chiar pe el. „In data de 27.05.2018 mi s-a furat autoturismul Porsche Cayenne din fața…

- Socant! Vezi ce s-a intamplat in masina cazuta in lacul Ghioroc. Tinerii s-au urcat in masina altfel decat au fost gasiti.foto Verificarile in cazul tinerilor care au cazut cu masina in lacul Ghioroc din Arad, tragedie care a dus la moartea celor doua fete aflate in masina, scot lalumina amanunte socante.…

- Masina, un BMW seria 3, era condusa de una dintre fete, care a pierdut controlul volanului, iar masina a ajuns in Lacul Ghioroc. Ambii baieti au reusit sa iasa din masina si sa ajunga la mal, insa fetele au ramas captive in interiorul autoturismului. Fetele au varste de 24 si, respectiv, 26 de ani.…