- FCSB și Anderlecht se infrunta azi, de la ora 22:00, in runda secunda a grupelor Conference League, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV. In prima etapa, FCSB a pierdut la Londra, 1-3 cu West Ham, in vreme ce Anderlecht s-a impus la limita pe teren propriu contra danezilor de la Silkeborg (1-0)…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa lupta pentru ocuparea pozitiei a doua in grupa B a Conference League, alaturi de adversarul de joi, Anderlecht, si echipa daneza Silkeborg, englezii de la West Ham fiind considerati favoriti. „Am vazut…

- Anderlecht a invins-o pe Silkeborg cu 1-0, joi, la Bruxelles, intr-un meci din Grupa B a Conference Leage din care face parte și FCSB (care a pierdut in fața lui West Ham). In același timp, Sivasspor a remizat cu Slavia Praga, 1-1, in grupa G, unde CFR Cluj a reușit doar un egal contra celor de la Ballkani.

- FCSB a anunțat prețurile biletelor pentru meciurile din grupele Conference League cu Anderlecht, Silkeborg și West Ham. Costul acestora este, cel puțin la nivelul suporterilor din peluza, cel mai ridicat all-time, iar fanii au reacționat dur pe rețelele de socializare. ...

- Antrenorul celor de la West Ham, David Moyes, viitoarea adversara a FCSB-ului in grupele Conference League, susține ca echipa lui a avut parte de o tragere dificila și a explicat ca meciul de care se teme cel mai tare este cel de la București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- FCSB și-a aflat astazi adversarele din grupa de Conference League: West Ham, Anderlecht și Silkeborg IF. Managerul general Mihai Stoica saluta revenirea roș-albaștrilor in grupele unei competiții europene dupa 5 ani de absența. „Pentru grupa noastra trebuia inventata o competiție intermediara intre…

