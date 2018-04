Stiri pe aceeasi tema

- Caz șicant in Africa de Sud. O copila a avut parte de un sfarșit ingrozitor, dupa ce a cazut in toaleta din curtea școlii la care studia și s-a inecat. Inițial, s-a crezut ca fetița de cinci ani ar fi fost rapita, dupa ce dascalii au sesizat dispariția ei și a fost trimisa o patrula a poliției…

- O copila de trei ani a trecut prin clipe cumplite. Fetița a fost violata intr-un autobuz, in India, in ciuda faptului ca fratele ei, in varsta de cinci ani, i-a cerut agresorului in repetate randuri sa o lase in pace. Sheikh Munna, in varsta de 45 de ani, este acuzat ca i-ar fi atras atenția…

- O fetița de doar trei ani a fost violata într-un autobuz, în timp ce fratele ei de cinci ani îl ruga pe agresor sa înceteze abuzul. Cazul îngrozitor, care șocheaza India, a avut loc în orașul Calcutta, relateaza Daily Mail, scrie agerpres.ro. Sheikh…

- Caz cutremurator in municipiul Botoșani, duminica noapte. O fata de 13 ani a fost transferata in stare critica la Iași, dupa o cadere in gol de la etajul IV al unui bloc din cartierul Grivița. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD și din cazua starii grave in care fata se afla, adolescenta a […]…

- Caz șocant in Peru, unde o fetița de doar noua ani a devenit mama. Micuța a fost violata de tatal ei, iar sarcina a fost descoperita mult prea tarziu pentru a avorta, noteaza Daily Mail. Fetița in varsta de noua ani a fost abuzata mai bine de un an de tatal ei. Ea a ramas insarcinata, dupa ce a fost…