- Un barbat s-a legat cu catuse de o sina a metroului, in statia Piata Unirii 2, marți, 8 august, la ora 11.20, iar angajatii Metrorex, ISU si politistii l-au scos in siguranța 20 de minute mai tarziu.„In jurul orei 11:20, in stația de metrou Piața Unirii 2, pe linia 2, direcția Berceni, un calator a…

- Mai multe trenuri inregistreaza joi dimineața intarzieri de 5-6 ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile care au afectat infrastructura feroviara. CFR Calatori anunta ca, in cursul noptii de miercuri spre joi, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in zonele Gheorgheni – Izvorul Muresului,…

- Trei barbați au fost scoși in stare de inconstienta dintr-o fantana, din judetul Buzau. Unul dintre ei nu a reactionat la manevrele de resuscitare si a fost declarat decedat. Incidentul a avut loc duminica seara in comuna Naieni, satul Fintesti, in timp ce aceștia incercau sa curețe fantana. La fata…

- Un baiețel din Botoșani a ajuns la Urgențe dupa ce a fost ințepat de zeci de albine. Incidentul a avut loc in weekend, in municipiul Botoșani. Copilul de trei ani se afla in vizita la bunici, care au mai mulți stupi de albine. Acesta se juca in curtea casei, cand fost atacat de albine, relateaza […]…

- Mii de persoane sunt stramutate din regiunea Emilia Romagna, circulația trenurilor e oprita, iar școala este suspendata din cauza ploilor din ultimele zile. Municipalitatea din Bologna a anunțat cod roșu de alerta, iar ploile continua și astazi. Pana acum s-au raportat doua persoane decedate din cauza…